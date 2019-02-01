وزير فنزويلي لواشنطن: إذا أردتم نفطنا فادفعوا مقدما

طالب وزير النفط الفنزويلي مانويل كيوفيدو الولايات المتحدة بأن تدفع مقدما مقابل أي نفط فنزويلي تشتريه، وذلك بسبب العقوبات الأمريكية المفروضة على شركة النفط الوطنية الفنزويلية.

وقال كويفيدو، وهو رئيس شركة النفط الفنزويلية أيضا، خلال مسيرة لدعم صناعة النفط في فنزويلا: "ليس لدينا سوى سفينة واحدة ستبحر بنفط فنزويلي، سفينة قد ألغيت. إذا كانوا يريدون نفطنا؟ فعليهم أن يدفعوا مقابله مقدما".

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واتهم الوزير الولايات المتحدة بالتآمر على بلاده ووصف قيام واشنطن بتجمد أصول لفنزويلا بأنها "سرقة وقحة".

وكانت واشنطن قد اتخذت إجراءات ضد كاراكاس، منها تجميد حسابات مصرفية للحكومة الفنزويلية، إضافة لتجميد أصول بقيمة 7 مليارات دولار تعود لشركة "سيتغو"، التابعة لشركة النفط الوطنية الفنزويلية المملوكة للدولة.

وتواجه فنزويلا في الوقت الراهن وضعا اقتصاديا وسياسيا صعبا بعدما أعلن زعيم المعارضة خوان غوايدو نفسه رئيسا انتقاليا للبلاد، واعترفت به الولايات المتحدة ودول أخرى، فيما دعمت روسيا وتركيا وإيران السلطة الشرعية في البلاد والمتمثلة بالرئيس المنتخب نيكولاس مادورو.

المصدر: "شينخوا"