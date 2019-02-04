مصر: صندوق النقد الدولي وافق على صرف الشريحة الـ5 من القرض

أعلن وزير المالية المصري، محمد معيط، عن موافقة صندوق النقد الدولي على صرف الشريحة الـ5 من قرضه لمصر بقيمة ملياري دولار.

وأوضح معيط في تصريح صحفي أن القرار اتخذ خلال اجتماعات للصندوق عقدت اليوم في العاصمة الأمريكية واشنطن، مشيرا إلى أنه من المتوقع حصول مصر على الشريحة الـ5 لتدخل الخزانة العامة للدولة خلال الأيام القادمة.

وأضاف وزير المالية المصري أن موافقة صندوق النقد الدولي على صرف الشريحة الـ5 لمصر جاءت نتيجة "نجاح برنامج الإصلاح الاقتصادي لأن الدولة جادة في تنفيذ هذا البرنامج الوطني، وهذا ما أثبتته نتائج مراجعات الصندوق الأخيرة".

وأشار معيط في هذا السياق إلى أن إشادة المديرة العامة لصندوق النقد الدولي، كريستين لاغارد، مؤخرا بما يتم تنفيذه في مصر من خطوات إصلاحية حقيقية "تعد شهادة ثقة من كبرى المؤسسات الدولية في الاقتصاد المصري وما يتم تنفيذه بهدف زيادة معدلات النمو والتشغيل وتخفيض نسبة العجز الكلي".

وبصرف تلك الشريحة ستحصل مصر على 10 مليارات دولار من القرض من إجمالي 12 مليار دولار متفق عليها على مدار 3 سنوات في إطار خطة مساعدات كبيرة تم الإعلان عنها في نوفمبر 2016 مقابل إجراء الحكومة المصرية إصلاحات جذرية في البلاد.

المصدر: المصري اليوم + وكالات