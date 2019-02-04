اتفاق عراقي أردني بنصف مليون دولار يوميا

أعلن العراق عزمه بيع الأردن نفط خام كركوك بحسم قدره 16 دولارا للبرميل عن سعر "برنت" القياسي.

وقال وزير النفط العراقي ثامر الغضبان حسب بيان صدر عن الوزارة: "هذا الأمر ليس بالجديد فقد كان العراق يزود الأردن في السابق بالنفط الخام من كركوك والبصرة كون العراق بلدا منتجا ومصدرا للنفط، والأردن بلدا مستهلكا".

إقرأ المزيد

وأضاف: "لقد وقعت مذكرة تفاهم في 2006 لتزويد الأردن بنفط خام كركوك منقولا برا بالصهاريج وفق تسعيرة تعادل سعر نفط خام "برنت" ناقصا (18) دولارا، على أن تتحمل المملكة كلفة النقل ما بين كركوك والزرقاء".

وتابع: "بالنسبة للمذكرة الجديدة التي وقعت بين الجانبين في 2 فبراير 2019، فهي نسخة طبق الأصل عن المذكرة السابقة باستثناء أن المعادلة السعرية هي أفضل بدولارين فبدلا من الـ(18) دولارا تم الاتفاق على (16)".

ولفت إلى أن ذلك "يعني أن العراق سيبيع البرميل للأردن بـ(50) دولارا إذا كان سعر نفط "برنت" (66) دولارا وليس بـ(18 أو 16) كما تصور البعض، وتتولى مصفاة النفط في الزرقاء كلفة نقل النفط من بيجي إلى الزرقاء في الأردن".

إقرأ المزيد

وكان مكتب رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي، قد أصدر بيانا السبت حول تفاصيل الاتفاق بين بغداد وعمان، قائلا إنه قد تم التوافق "على أن يقوم الجانب العراقي بتزويد الجانب الأردني بـ10 آلاف برميل يوميا من نفط كركوك".

ويعني ذلك أن الأردن سيستورد من العراق يوميا خاما بنحو نصف مليون دولار أو بحوالي 15 مليون دولار شهريا في حال كان سعر النفط العراقي عند 50 دولارا، مع الأخذ بعين الاعتبار أن أسعار النفط تشهد تقلبا مستمرا.

المصدر: "سبوتنيك"