عبد المهدي يكشف تفاصيل اتفاق العراق النفطي مع الأردن

كشف رئيس الحكومة العراقية، عادل عبد المهدي، الثلاثاء، تفاصيل الاتفاق النفطي بين العراق والأردن، الذي أثار جدلا واسعا في العراق.

وقال خلال مؤتمره الصحفي الأسبوعي إن "الاتفاق النفطي مع الأردن يقضي بتصدير العراق 10 آلاف برميل يوميا، بسعر مزيج برنت العالمي مع تحمل أجور النقل".

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وأضاف أن "الأردن سيخفض رسوم البضائع إلى العراق عبر ميناء العقبة مقابل تخفيض سعر النفط"، مشيرا إلى أن "المدينة الصناعية الأردنية ستقدم خدمة كبيرة للبلدين بتحريك القطاعات المنتجة في العراق".

وجاء تصريح عبد المهدي بعدما حذرت كتلة سائرون في مجلس النواب العراقي، التي يتزعمها مقتدى الصدر، الحكومة من المضي قدما باتفاق مد أنبوب نفطي بين العراق والأردن، وقالت: "نحذر الحكومة من المضي باتفاقات قد تسبب هدرا للمال العام".

المصدر: RT