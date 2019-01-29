تحالف الصدر يحذر من مشروع اقتصادي مع الأردن

حذرت كتلة سائرون في مجلس النواب العراقي، التي يتزعمها مقتدى الصدر، اليوم الثلاثاء، الحكومة العراقية من المضي قدما باتفاق مد أنبوب نفطي بين العراق والأردن.

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وقال النائب عن الكتلة، صادق السليطي، في بيان صحفي إن "وسائل الإعلام تتداول نية الحكومة العراقية تزويد نظيرتها الأردنية بالنفط الخام بأسعار مخفضة والمضي بمشروع مد أنبوب نقل النفط "البصرة – العقبة"، الذي تقدر كلفته بـ18 مليار دولار، يدفع معظمه الجانب العراقي بما في ذلك الجزء الذي يمر عبر الأردن، والذي سيكون ملكا لها".

وأضاف أن "الجانب الأردني يرغب بقطف ثمار هذا الاتفاق دون أن يدفع أي مبالغ، وأن أرباح هذا الاتفاق ستكون للشركات الاستثمارية المنفذة"، محذرا الحكومة العراقية "من المضي باتفاقات قد تسبب هدرا للمال العام".

يذكر أن وزارة النفط العراقية ناقشت، يوم الأحد، مشروع مد أنبوب الخام هذا مع حكومة الأردن، إضافة إلى مواضيع تشمل آفاق التعاون على المستوى الفني لاستخراج النفط والغاز ومشاريع الطاقة المتجددة.

وكان العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني قد قام مؤخرا بزيارة لبغداد والتقى بكبار المسؤولين العراقيين. كما زار العراق قبله رئيس الوزراء الأردني عمر الرزاز.

المصدر: RT