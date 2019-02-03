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"بلومبيرغ": قطر تعتزم زيادة حصتها في "دويتشه بنك"

مال وأعمال

Reuters Ralph Orlowski
المقر الرئيسي لدويتشه بنك
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أفادت وكالة "بلومبرغ"، بأن دويتشه بنك يجري محادثات صارت في مراحلها المتقدمة للحصول على استثمار إضافي من قطر في إطار سعيه لتحسين أوضاعه المالية.

وقالت "بلومبرغ"، نقلا عن مصادر مطلعة لم تكشف عنها، إن "توقيت الاستثمار وحجمه غير واضحين بعد".

وأضافت أنه من المرجح أن يأتي الاستثمار من صندوق الثروة السيادي "جهاز قطر للاستثمار".

وأشار البنك على موقعه، أن "الأسرة الحاكمة في قطر تمتلك 6.1 % في البنك".

وأصدر مركز قطر للمال بيانا في ديسمبر الماضي، نفى فيه نيته زيادة حصته في "دويتشه بنك"، موضحا أن "قطر هي التي تعتزم الزيادة وليس المركز".

المصدر: رويترز + بلومبيرغ

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