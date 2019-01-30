كيف أغرت إسرائيل شركة "intel" للعمل معها؟

تسلمت شركة "Intel" الأمريكية هبة بقدار مليار دولار من الحكومة الإسرائيلية، لتشجيعها على توسيع عملها في إسرائيل.

وقال وزير المالية الإسرائيلي، موشيه كحلون، أن المنحة الجديدة ستوفر 1000 فرصة عمل إضافية، علاوة على 13 ألف موظف يعملون اليوم لصالح "Intel" في إسرائيل.

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وأضاف الوزير الإسرائيلي أنه "لو استثمرت الشركة 10 مليارات دولار في إسرائيل، مقابل منحة إسرائيلية بـ 9%، يعني أن 91% من هذه الاستثمارات ستبقى هنا".

وأعلنت الحكومة الإسرائيلية أن الصفقة الأخيرة تعد أضخم استثمار أجنبي في تاريخ إسرائيل، وستساهم في تعزيز الاقتصاد وزيادة فرص العمل، على حد تعبيرها.

كما قامت تل أبيب مؤخرا باستثمار 9.5 مليار دولار، لبناء معمل صناعي جديد، بالتعاون مع "Intel"، التي وضعت خطة عمل كاملة للمشروع الذي يشيد في مدينة "Kiryat Gat"، في إسرائيل.

المصدر: هآرتس