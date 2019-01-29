النفط يصعد مع عقوبات واشنطن على فنزويلا

ارتفعت أسعار النفط، الثلاثاء، بعد أن فرضت واشنطن عقوبات على شركة النفط الحكومية الفنزويلية، في خطوة قد تكبح صادرات الخام من هذا البلد الغني بالنفط إلى الولايات المتحدة.

ورغم هذه الخطوة، التي تهدف إلى تكثيف الضغط على الرئيس نيكولاس مادورو للتنحي، قال متعاملون إن وفرة إمدادات النفط العالمية والتباطؤ الاقتصادي، لاسيما في الصين، يحدان من ارتفاع أسعار الخام.

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وبحلول الساعة 07:47 بتوقيت غرينيتش، بلغت عقود الخام الأمريكي "غرب تكساس الوسيط" 52.29 دولار للبرميل، مرتفعة بنسبة 0.4%، مقارنة بسعر التسوية السابقة، فيما بلغت عقود "برنت" 60.11 دولار للبرميل، مرتفعة بنسبة 0.3%.

وتعتبر الولايات المتحدة مستوردا رئيسيا للنفط الفنزويلي رغم الخلافات السياسية. ولدى فنزويلا أكبر احتياطيات نفطية مؤكدة في العالم، وهي أيضا عضو في منظمة البلدان المصدرة للبترول "أوبك".

وعقب فرض العقوبات طمأن وزير الخزانة الأمريكي ​ستيفن منوتشين، الأسواق من مخاوف حدوث شح في المعروض قائلا إن "أصدقاءنا بالشرق الأوسط​ سيعوضون أي نقص في ​النفط​ بسبب إجراءاتنا ضد فنزويلا".

المصدر: وكالات