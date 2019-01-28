السعودية: أزمة فنزويلا لم تؤثر على سوق النفط ولا حاجة لإجراءات إضافية

أعلن وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية السعودي، خالد الفالح، أن الأزمة السياسية التي تمر بها فنزويلا لم تؤثر حتى الآن على سوق النفط العالمية التي وصفها بالمستقرة.

وقال الفالح، في تصريح لوكالة "سبوتنيك" الروسية، اليوم الاثنين، ردا على سؤال حول ما إذا كانت هناك مناقشات في منظمة "أوبك" للتطورات في فنزويلا: "لا، لم نناقش ذلك".

وأضاف الفالح، تعليقا على مدى تأثير الوضع في فنزويلا على سوق النفط العالمية: "نتمنى الأفضل للشعب الفنزويلي، والتأثير على السوق عند الصفر. سوق النفط مستقرة جدا، ولا توجد هناك حاجة لاتخاذ خطوات الآن".

وتمر فنزويلا، العضو في منظمة "أوبك" وإحدى أكبر الدول المصدرة للنفط عالميا، منذ العام الماضي بأزمة سياسية حادة تمحورت على مواجهة بين سلطة الرئيس، نيكولاس مادورو، والجمعية الوطنية، أي البرلمان، ذات الأغلبية المعارضة.

وفي تصعيد كبير لهذا التوتر، أعلن زعيم المعارضة الفنزويلية، خوان غوايدو، الذي أقالته المحكمة العليا للدولة من رئاسة البرلمان، نفسه رئيسا مؤقتا لفنزويلا، ورفض نتائج الانتخابات الماضية التي فاز فيها مادورو المدعوم من قبل الجيش والتي اعتبرتها الدول الغربية ومجموعة من بلدان أمريكا اللاتينية باطلة.

المصدر: سبوتنيك + وكالات