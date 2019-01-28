السيسي وماكرون يتفقان على زيادة التبادل التجاري

اتفق الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي مع نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون، على ضرورة إعطاء دفعة قوية للتعاون في المجالات الاقتصادية وزيادة حجم التبادل التجاري والاستثمارات المشتركة.

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وجاء ذلك بحسبما أعلنه الرئيس المصري خلال مؤتمر صحفي عقد في القاهرة اليوم الاثنين عقب مباحثات مع الرئيس الفرنسي، الذي وصل إلى مصر أمس في زيارة تستمر لمدة 3 أيام.

وأعرب السيسي خلال المؤتمر عن ترحيبه بماكرون والوفد المرافق له، في ضوء علاقات الصداقة الممتدة والشراكة الاستراتيجية القائمة بين مصر وفرنسا.

وأضاف، أن زيادة حجم التبادل التجاري والاستثمارات المشتركة يعكس مكانة وتميز العلاقات السياسية والاستراتيجية بين مصر وفرنسا.

وسبق المؤتمر الصحفي مراسم توقيع مجموعة من الاتفاقات في قطاعات متنوعة بين البلدين، أبرزها مذكرة تفاهم لمشاركة استراتيجية في التنمية الاجتماعية والاقتصادية بين مصر والوكالة الفرنسية للتنمية للأعوام الخمسة القادمة.

إضافة لمذكرة تفاهم لتمويل أعمال المرحلة الرابعة من الخط الثالث لمترو الأنفاق "ميدان هليوبوليس – مطار القاهرة" بقرض تبلغ قيمته 336 مليون يورو، منها 286 مليون يورو دعم من الحكومة الفرنسية، إضافة إلى 50 مليون يورو قرض تجاري.

يشار إلى أن حجم التبادل التجاري بين فرنسا ومصر بلغ في 2017 قرابة 2.8 مليار دولار، منها 2.1 مليار دولار هي صادرات فرنسا إلى مصر، مقابل واردات من مصر بقيمة 700 مليون دولار، وفقا لبيانات "ITC Trade".

المصدر: وكالات