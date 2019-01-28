توقيع اتفاقيات عدة بين مصر وفرنسا بحضور السيسي وماكرون

شهد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون،اليوم، التوقيع على عدد من الاتفاقيات بين البلدين، وذلك بمقر رئاسة الجمهورية بمصر الجديدة بحضور وفدي البلدين.

وكانت البداية بمذكرة تفاهم لمشاركة استراتيجية في التنمية الاجتماعية والاقتصادية بين مصر والوكالة الفرنسية للتنمية خلال الفترة لعام 2019 و2023.

وتتضمن الاتفاقية التي وقعت عليها من الجانب المصري، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي سحر نصر، ومن الجانب الفرنسي ريمي ريو، المدير التنفيذي للوكالة الفرنسية للتنمية، أهم محاور التعاون وفقا لرؤية مصر لعام 2030.

ويعقد الزعيمان المصري والفرنسي في ختام المباحثات مؤتمرا صحفيا بحضور وسائل الإعلام من الجانبين.

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المصدر: RT