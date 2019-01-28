"إيست ميد".. هذا ما بحثه نتنياهو مع وزير إيطالي في القدس!

استقبل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الاثنين، وزير الخارجية الإيطالي إينزو موافيرو ميلانيزي في القدس.

وبحث نتنياهو وميلانيزي تعزيز التعاون بين البلدين في مجالات التكنولوجيا والابتكار والصناعة. كما بحث الجانبان مسألة أنبوب الغاز "إيست ميد" الذي يُتوقع أن يصدّر الغاز من إسرائيل إلى أوروبا عبر قبرص واليونان.

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وفي وقت سابق، صرح نتنياهو بأن بلاده تركز على الاستثمار في مشاريع الطاقة وتطوير وإقامة خطوط أنابيب للغاز الطبيعي بين إسرائيل والدول المجاورة لها على ساحل البحر المتوسط ضمن مشروع "إيست ميد".

يذكر أن قادة قبرص واليونان وإسرائيل وقعوا في وقت سابق على مشروع لتدشين "إيست ميد" الذي يفترض أن يربط البلدان الثلاثة ويبدأ العمل بحلول عام 2025.

وقدرت تكلفة المشروع بـ 5.8 مليار يورو، وسينقل خط الأنابيب هذا الغاز الذي اكتشف قبالة سواحل قبرص وإسرائيل إلى أوروبا.

ويأتي ذلك في وقت تسعى فيه مصر إلى أن تكون مصدرا إقليميا للغاز الطبيعي، وذلك عبر استيراده من دول شرق المتوسط مثل قبرص واليونان وتصديره إلى دول أخرى على رأسها دول الاتحاد الأوروبي، بعد تسييل الغاز عبر محطتي الإسالة الموجودتين بمصر.

وشجع بدء الإنتاج من 4 حقول غاز في عام 2017، على رأسها حقل "ظهر" العملاق في البحر المتوسط، شجع القاهرة على العمل لتنفيذ خطتها لتحقيق هدفها بتحويل مصر إلى مركز إقليمي للطاقة.

المصدر: RT