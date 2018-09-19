مصر تلامس تحقيق حلمها بأن تصبح مركزا إقليميا للطاقة

كشف المتحدث باسم وزارة البترول المصرية حمدي عبد العزيز، عن توقيع اتفاق مع قبرص لضخ الغاز من حقل "أفروديت" إلى مصانع الإسالة في مصر لإعادة تصديره.

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وقال عبد العزيز لوكالة "رويترز" اليوم الأربعاء، إن "الاتفاق يمثل إطارا عاما لمد خط غاز بحري مباشر بين قبرص ومصر".

ويأتي الاتفاق في إطار سعي مصر للتحول إلى مركز إقليمي للطاقة في المنطقة، وتقدر احتياطيات حقل أفروديت القبرصي من الغاز بما يتراوح بين 3.6 تريليون و6 تريليونات قدم مكعبة.

وفي مايو الماضي، قدر وزير البترول المصري طارق الملا كلفة مد خط الأنابيب لنقل الغاز من قبرص إلى مصر بين 800 مليون، ومليار دولار.

وتعارض تركيا خطط قبرص للتنقيب عن الغاز في شرقي المتوسط، لكن الحكومة القبرصية قالت في مارس الماضي، إن شركة "إيني" الإيطالية ملتزمة بمواصلة التنقيب عن الغاز قبالة السواحل القبرصية، رغم معارضة أنقرة.

المصدر: وكالات