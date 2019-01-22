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إيران تفتح أبوابها أمام لحوم الضأن من روسيا

مال وأعمال

إيران تفتح أبوابها أمام لحوم الضأن من روسيا
Sputnik
إيران تفتح أبوابها أمام لحوم الضأن من روسيا
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ذكرت هيئة الرقابة على المنتجات الزراعية الروسية اليوم الثلاثاء، أن روسيا حصلت على التراخيص اللازمة من إيران لبدء تصدير منتجاتها من لحوم الضأن إليها.

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وذكرت الهيئة أن وزارة الزراعية الإيرانية اعتمدت المتطلبات البيطرية والصحية لاستيراد هذه المنتجات من روسيا.

وشددت الهيئة على أن هذه الخطوة تفسح المجال أمام 17 شركة معتمدة لتصدير منتجات لحوم الضأن إلى السوق الإيرانية.

يذكر أن روسيا تعمل منذ سنوات على زيادة صادراتها من المواد الزراعية، وقد نجحت في 2018 بزيادة هذه الصادرات بواقع 20% لتصل قيمتها إلى 25 مليار دولار.

المصدر: "إنترفاكس"

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