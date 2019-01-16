روسيا.. قفزة في الصادرات غير النفطية في 2018

نجحت روسيا بزيادة صادراتها من المواد الغذائية والزراعية خلال عام 2018 بنسبة 20% ، لتصل قيمتها إلى 25 مليار دولار، مسجلة بذلك مستوى قياسيا جديدا.

وذكر المركز الروسي للصادرات أن قيمة صادرات البلاد من غير مواد الخام بلغت خلال العام الماضي 148 مليار دولار، وهو أعلى مستوى تسجله منذ 2012.

وأوضح المركز أن القمح شكل ثلث صادرات المواد الغذائية والزراعية، مشيرا إلى أن مصر تصدرت لائحة مشتري المواد الغذائية والزراعية الروسية (1.78 مليار دولار)، تليها تركيا بفارق بسيط، فالصين (1.77 مليار دولار)، ومن ثم كوريا الجنوبية (1.46 مليار دولار).

وبلغ حجم الدعم الذي قدمته الحكومة الروسية لمجمع الصناعات الزراعية في 2018 نحو 238 مليار روبل لإعطاء زخم لهذا القطاع الحيوي، ومن المخطط تخصيص 300 مليار روبل للقطاع في 2019.

المصدر: "فيستي"