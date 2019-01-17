أبرز ملفات القمة العربية الاقتصادية في لبنان

يستعد لبنان لاستضافة الدورة الرابعة من القمة الاقتصادية التنموية العربية في بيروت يومي 19 و20 يناير الجاري.

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سيوزع جدول الأعمال على ثلاث جلسات، إضافة إلى الجلستين الافتتاحية والختامية.

ويتألف مشروع جدول أعمال القمة من 27 بندا تغطي كافة المواضيع العربية المشتركة الاقتصادية والتنموية والاجتماعية، وهذه أبرز الملفات، التي من المتوقع أن تبحثها القمة:

- إطلاق إطار عربي استراتيجي للقضاء على الفقر متعدد الأبعاد 2020 و2030.

- منهاج العمل للأسرة في المنطقة العربية ضمن تنفيذ أهداف التنمية المستدامة 2030.

- الإعلان العربي حول الانتماء والهوية.

- استراتيجية إنشاء منطقة تجارة حرة عربية كبرى.

- السوق العربية المشتركة للكهرباء.

- الميثاق العربي الاسترشادي لتطوير قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر.

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- الاستراتيجية العربية للطاقة المستدامة.

- الأمن الغذائي العربي.

- الرؤية الاستراتيجية لتعزيز وتفعيل العمل العربي المشترك بين قطاعي السياحة والثقافة.

- إدارة النفايات الصلبة في العالم العربي.

- دعم الاقتصاد الفلسطيني، ووضع خطة محكمة للتنمية في القدس "2018-2022".

- التمويل من أجل التنمية، ويتضمن كيفية تمويل مشروعات التنمية وتحقيق التكامل الاقتصادي العربي.

- خطة عمل إقليمية عربية شاملة حول "الوقاية والاستجابة لمناهضة كل أشكال العنف".

- الاستراتيجية العربية لكبار السن.

- منهاج العمل للأسرة في المنطقة العربية في إطار تنفيذ أهداف التنمية المستدامة 2030.

- أجندة التنمية للاستثمار في الطفولة في الوطن العربي 2030، والاستراتيجية العربية لحماية الأطفال في وضع اللجوء في المنطقة العربية، والعقد العربي لحقوق الإنسان 2019 – 2029.

- الدورة العربية الرابعة عشرة للألعاب الرياضية، عام 2021.

- الأعباء الاقتصادية والاجتماعية المترتبة على استضافة اللاجئين السوريين، وآثارها على الدول المستضيفة.

- التحديات التي تواجهها وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، وتداعياتها على الدول المستضيفة للاجئين الفلسطينيين.

- الاقتصاد الرقمي.

- دعم الدول العربية التي تشهد نزاعات.

- التنمية في اليمن.

- دعم مساعي الصومال لتنفيذ خطة التنمية وإعفاء البلاد من ديونها الخارجية.

المصدر: وكالات