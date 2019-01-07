عون: القمة العربية الاقتصادية في بيروت ستنعقد في موعدها

أعلن الرئيس اللبناني ميشال عون أن القمة التنموية الاقتصادية والاجتماعية العربية المقررة يومي 19 و20 من يناير الجاري، ستنعقد بموعدها في بيروت.

وجاء تصريح عون خلال استقباله مبعوث الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي الأزهر القروي الشابي، في بيروت اليوم الاثنين.

وأشار عون إلى أن وجود الحكومة في مرحلة تصريف الأعمال، ليس سببا لتأجيل القمة، وأضاف: "الحكومة الحالية تمارس صلاحياتها وفقا للأصول والقواعد الدستورية المعتمدة".

وأكد عون أن "كل الترتيبات المتعلقة بتنظيم القمة أنجزت، ولبنان جاهز لاستقبال القادة العرب لمناقشة المواضيع الواعدة على جدول أعمال القمة".

وسلم الشابي الرئيس اللبناني رسالة خطية من الرئيس التونسي يدعوه فيها للمشاركة في القمة العربية التي ستعقد في تونس بتاريخ 31 مارس المقبل.

وأكد الوزير الشابي أن الرئيس السبسي سوف يحضر القمة العربية التنموية الاقتصادية والاجتماعية في بيروت، ورحب عون بمشاركة السبسي في القمة.

الوكالة الوطنية للإعلام

ولم يتطرق الرئيس اللبناني إلى مشاركة نظيره السوري بشار الأسد في القمة، في انتظار ما سيصدر من مقررات عن اجتماع الجامعة العربية على مستوى المندوبين في الـ9 من الشهر الجاري.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام في لبنان