الأردن ومصر يتفقان على تزويد المملكة بنصف احتياجاتها من الغاز الطبيعي

وقع الأردن ومصر، اليوم الأحد، اتفاقية لتزويده بالغاز الطبيعي المصري خلال عام 2019 لتغطية نصف احتياجات المملكة من الكهرباء.

ذكرت وكالة "بترا" الأردنية الرسمية أن التوقيع على الاتفاقية جرى في القاهرة من قبل المدير العام لشركة الكهرباء الوطنية، أمجد الرواشدة، والمدير العام لشركة "إي غاز" المصرية، أسامة البقلي، والمدير العام لشركة "فجر" الأردنية-المصرية، فؤاد رشاد، بحضور وزيرة الطاقة والثروة المعدنية الأردنية، هالة زواتي، ونظيرها المصري، طارق الملا.

وقالت زواتي، في تصريح صحفي عقب التوقيع: "إن الاتفاقية التي تتضمن تعديلات على اتفاقيات بيع وشراء الغاز الطبيعي بين البلدين، تنص على كميات الغاز التي تصدرها مصر الى الأردن خلال عام 2019، والتي تعادل نصف احتياجات النظام الكهربائي في المملكة".

وأضافت ان باقي احتياجات النظام الكهربائي ستتم تلبيتها من خلال شركة "شل" العالمية التي تزود المملكة بالغاز المسال عبر ميناء العقبة، ومن مصادر الطاقة المحلية.

كما أكدت الوزيرة على أهمية عودة الغاز الطبيعي المصري لتخفيض كلفة فاتورة الطاقة التي شكلت لوقت طويل ضغطا على موازنة المملكة، لافتة إلى أثر الغاز الطبيعي في تقليل كلف الكهرباء على المواطنين.

وفيما يتعلق بأسعار الغاز، كما نصت عليها الاتفاقية، قالت زواتي: "إنها مرتبطة بمعادلة سعرية تعتمد خام برنت مؤشرا".

وكانت زواتي قد وقعت في القاهرة مطلع شهر أغسطس الماضي مع نظيرها المصري اتفاقيات أعادت بموجبها مصر ضخا تجريبيا للغاز الطبيعي إلى المملكة عبر خط الغاز العربي وبما يعادل 10 بالمئة من احتياجات المملكة لتوليد الكهرباء.

وزودت مصر الأردن بنحو 250 مليون قدم مكعبة من الغاز يوميا منذ عام 2004 إلا أن هذه الكميات تراجعت بدءا من نهاية عام 2009 وتوقفت اعتبارا من عام 2011.

وتقدر حاجة المملكة من الغاز الطبيعي بحوالي 330 مليون قدم مكعبة يوميا تستغل في توليد الطاقة الكهربائية.

وجرى التوقيع على الاتفاقية الجديدة بالتزامن مع زيارة الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، إلى الأردن، حيث التقى بعاهله، الملك عبد الله الثاني.

المصدر: بترا + وكالات