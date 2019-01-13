ملك الأردن يستقبل الرئيس المصري في عمان

أفادت مراسلتنا بأن الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، وصل اليوم الأحد، إلى العاصمة الأردنية عمان، حيث كان في استقباله الملك عبد الله الثاني.

وترحيبا بالرئيس المصري أثناء استقباله في مطار "ماركا" العسكري، أطلقت المدفعية 21 طلقة.

وإلى جانب العاهل الأردني كان في استقبال الرئيس المصري، رئيس الوزراء بالوكالة، ورئيس مجلس الأعيان، ورئيس مجلس النواب، ورئيس المحكمة الدستورية، وعدد من كبار المسؤولين المدنيين والعسكريين.

هذا ومن المقرر أن يعقد الرئيس المصري، خلال زيارته لعمان، لقاء قمة مع العاهل الأردني، لبحث العلاقات الثنائية وسبل تعزيزها، وكذلك تطورات الأوضاع في المنطقة والقضايا الإقليمية، وعلى رأسها الأوضاع في الأراضي الفلسطينية.

المصدر: RT + وكالات