مصدر: سبيس إكس تستغني عن 10% من موظفيها

أعلنت شركة "سبيس إكس" المتخصصة في تكنولوجيا الرحلات الفضائية والتي يملكها، إيلون ماسك، أنها ستسرح نحو 10% من موظفيها الذين يتجاوز عددهم 6000 شخص.

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وقالت الشركة إنها "ستستغني" عن بعض من قوتها العاملة، مشيرة إلى مواجهتها "تحديات صعبة للغاية في المستقبل".

وقال متحدث باسم شركة "سبيس إكس" في رسالة عبر البريد الإلكتروني: "يجب على "سبيس إكس" أن تصبح شركة أقل حجما، لمواصلة تقديم الخدمات لعملائنا وللنجاح في تطوير مركبات فضائية بين الكواكب، وانترنت عالمي تكون قاعدته في الفضاء".

وذكرت وكالة رويترز في نوفمبر الماضي أن ماسك أقال في يونيو الماضي ما لا يقل عن 7 أشخاص في فريق الإدارة العليا الذي يقود مشروع إطلاق الشركة قمرا صناعيا. وتم الربط بين إقالة هؤلاء الأشخاص وخلافات بشأن وتيرة تطوير واختبار أقمار "ستارلينك" التابعة للشركة.

ويتنافس برنامج "ستارلينك" مع برنامج "وان ويب" لشركة "تيليسات" الكندية على أسبقية تسويق خدمة جديدة للإنترنت تعتمد على الأقمار الصناعية الفضائية.

المصدر: رويترز