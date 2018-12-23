شاهد.. "سبيس إكس" تنجح في إطلاق قمر صناعي عسكري

نجحت شركة "سبيس إكس" اليوم الأحد في إطلاق صاروخ النقل "فالكون-9" يحمل قمرا صناعيا عسكريا مزودا بنظام تحديد المواقع العالمي GPS من جيل جديد إلى مدار الأرض، وذلك بعد 4 محاولات فاشلة.

ونفذ الإطلاق من قاعدة كيب كنافيرال في ولاية فلوريدا ليصبح أول مهمة تقوم بها شركة "سبيس إكس" الفضائية الخاصة في مجال الأمن القومي لصالح الحكومة الأمريكية.

Successful deployment of GPS III SV01 to medium Earth orbit confirmed. pic.twitter.com/4lhJpwdsip — SpaceX (@SpaceX) 23 декабря 2018 г.

والقمر الصناعي هو أول جهاز GPS من الجيل الثالث في المدار الأرضي، والأول من مجموعة أقمار حديثة تسعى الحكومة الأمريكية لجعلها محل الأقمار القديمة الموجودة حاليا في الفضاء.

ومن المقرر أن يحلق القمر الصناعي على ارتفاع قرابة ألف كلم فوق الأرض، وسينقل لاحقا إلى المدار الأرضي المتوسط، أي فوق ارتفاع 20 ألف كلم من كوكبنا.

ويمثل إطلاق الصاروخ بنجاح انتصارا مهما لشركة "سبيس إكس" التي يملكها الملياردير إيلون ماسك بعد قضائها سنوات تحاول اقتحام السوق المربحة المتعلقة بإطلاق أقمار صناعية عسكرية والتي تهيمن عليها شركتا "لوكهيد مارتن" و"بوينغ".

وألغيت الأسبوع الماضي أربع محاولات لإطلاق الصاروخ بسبب سوء الأحوال الجوية ومشكلات فنية.

المصدر: وكالات