دمشق: وفد اقتصادي سوري رفيع سيزور الإمارات قريبا

أعلن عضو مجلس إدارة اتحاد غرف التجارة السورية، عبد الرحيم رحال، أن وفدا من رجال الأعمال السوريين سيزور الإمارات يومي 19 و20 من يناير الجاري لتوقيع عدة عقود.

وأوضح رحال، الذي يدخل ضمن تشكيلة الوفد، في حديث لوكالة "سبوتنيك"، من المخطط أن تشهد الزيارة "توقيع عقود تشاركية في جميع القطاعات الخاصة وإعادة الخطوط الجوية الإماراتية إلى سوريا وفتح مكاتب الفيز لسهولة السفر بين البلدين".

وأشار رحال إلى أن "الوفد يضم 26 رجلا وسيدة أعمال سوريين برئاسة المهندس محمد حمشو وعضوية سامر الدبس ومحمد ناصر السواح ووسيم القطان وفيصل سيف ومازن كنامة ومحمد لبيب الأخوان وناجي بطرس الشاوي ونظريت يعقوبيان وغيرهم من الاقتصاديين السوريين البارزين".

وأضاف رحال أن "الزيارة تستغرق يومين ولها أهمية كبيرة وسيلتقي الوفد مع رئيس وأعضاء الغرفة وكبار رجال الأعمال".

ويأتي هذا التطور بعد أن أعلنت الإمارات، يوم 27 ديسمبر، استئناف العمل في سفارتها لدى دمشق والتي أغلقتها عام 2011، قائلة إن هذه الخطوة تؤكد حرص الحكومة الإماراتية على "إعادة العلاقات بين البلدين الشقيقين" إلى مسارها الطبيعي بما يعزز ويفعّل الدور العربي في دعم استقلال وسيادة سوريا.

المصدر: سبوتنيك + وكالات