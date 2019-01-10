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روسيا تحول 100 مليار دولار من احتياطياتها إلى اليورو واليوان

مال وأعمال

روسيا تحول 100 مليار دولار من احتياطياتها إلى اليورو واليوان
Gettyimages.ru
روسيا تحول 100 مليار دولار من احتياطياتها إلى اليورو واليوان
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أظهرت بيانات رسمية أن البنك المركزي الروسي خفض احتياطياته من العملة الأمريكية ما بين شهري يونيو2017 و2018 بنسبة 24.4%، وترافق ذلك مع زيادة في احتياطيات اليورو واليوان.

وجاء في وثيقة صدرت عن المركزي، أن حصة الدولار في احتياطيات روسيا الدولية انخفضت في نهاية يونيو الماضي إلى 21.9%، فيما ازدادت حصة احتياطيات اليورو لتبلغ 32%، أما احتياطيات اليوان الصيني فوصلت إلى 14.7%.

وبذلك تكون روسيا قد خفضت حصة الدولار في الاحتياطيات خلال فترة اثني عشر شهرا من 46.3% إلى 21.9%،  أي أن المركزي حول ما قيمته 100 مليار دولار إلى عملتي اليورو واليوان.

RT

وعن حجم الاحتياطيات الدولية، تشير بيانات المركزي إلى أنها بلغت في مطلع ديسمبر الماضي 462 مليار دولار، منها 83 مليار دولار هي احتياطيات الذهب.

وتتبع روسيا سياسة تهدف للابتعاد عن العملة الأمريكية، والحد من الدولار في تعاملاتها التجارية الخارجية، نظرا لسياسة العقوبات التي تتبعها واشنطن ضدها.

وفي وقت سابق قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إن سياسة واشنطن الخارجية تقوض الثقة في الدولار كأداة مالية عالمية وعملة احتياطيات رئيسية، مشبها سياسة واشنطن الراهنة بالشخص الذي يحفر حفرة لنفسه.

المصدر: "فيستي"

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