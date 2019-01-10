الملك سلمان يدشن برنامج التنمية الريفية الزراعية المستدامة

دشن العاهل السعودي الملك، سلمان بن عبد العزيز، في الرياض اليوم الخميس، برنامج التنمية الريفية الزراعية المستدامة، الذي يستهدف 8 قطاعات واعدة في الاقتصاد السعودي.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية "واس" أن البرنامج يستهدف قطاعات اقتصادية مثل إنتاج وتصنيع وتسويق البن العربي، وتربية النحل وإنتاج العسل، وتطوير زراعة الورد، وإنتاج وتسويق الفاكهة، وتعزيز قدرات صغار صيادي الأسماك، وتطوير قطاع صغار مربي الماشية.

ووصف وزير البيئة والمياه والزراعة السعودي عبد الرحمن بن عبد المحسن الفضلي، في كلمة ألقاها، البرنامج بأنه ثمرة من ثمرات "رؤية 2030"، الذي يسعى إلى تحقيق تنمية اقتصادية واجتماعية متوازنة من خلال الاستغلال الأمثل والمستدام للموارد الطبيعية والزراعية والمائية.

وأضاف أن المرحلة الأولى من البرنامج تبدأ اليوم وتستمر حتى 2025، مشيرا إلى أن البرنامج تم اعتماده بمبلغ 8.75 مليار ريال (نحو 2.33 مليار دولار) إضافة إلى 3 مليارات ريال (800 ألف دولار) من صندوق التنمية الزراعية.

وقال الفضلي إن "البرنامج من خلال فروعه الثمانية سيعمل على تمكين صغار المنتجين في مجالات الزراعة، وتربية الثروة الحيوانية، والاستزراع السمكي والصيد، وتربية النحل وإنتاج العسل".

وبين أن البرنامج سيساهم في تحسين مستوى دخل صغار المزارعين، وتوفير فرص العمل، والإسهام في الأمن الغذائي والتنمية المتوازنة.

(الدولار = 3.75 ريال سعودي)

المصدر: "واس"