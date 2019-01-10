وزير النفط الإيراني في بغداد لتعزيز العلاقات في مجال الطاقة

وصل وزير النفط الإيراني، بيجن زنغنه، اليوم الخميس، إلى العاصمة العراقية بغداد في زيارة رسمية لتعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين الجارين في مجال النفط والطاقة.

وقال المتحدث باسم وزارة النفط العراقية، عاصم جهاد، في بيان إن "وزير النفط الإيراني بيجن زنغنه والوفد المرافق له، وصلوا إلى بغداد، في زيارة لتعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين في مجال النفط والطاقة".

وأضاف أن "الجانبين سيعقدان اجتماعا لمناقشة المواضيع ذات الاهتمام المشترك، كما سيشمل جدول الزيارة اللقاء برئيس الحكومة العراقية عادل عبد المهدي، ورئيس الجمهورية برهم صالح".

المصدر: RT