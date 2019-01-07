النفط يحلق بفضل واشنطن وبكين

ارتفع سعر برميل النفط الخام، من ماركة برنت، بنسبة 2.7 في المائة - إلى 58.85 دولار - وسط أنباء عن المفاوضات التجارية بين الولايات المتحدة والصين .

ودلت معطيات بورصة لندن ICE، على أن سعر برميل "برنت" في العقود الآجلة للتسليم (في فبراير) بلغ 58.43 دولار.

كما ارتفع سعر البرميل من الماركة التجارية الأمريكية WTI ، بنسبة 2.6 في المائة. وخلال التداول، بلغت قيمته 49.46 دولار، ومع نشر هذه المعلومات انحدر قليلا، إلى 49.19 دولار.

وفي وقت سابق، من اليوم الاثنين 7 يناير، بدأت الولايات المتحدة والصين مفاوضات في بكين حول اتفاقية تجارية شاملة، والتي يتوقع أن تضع حدا للحرب التجارية بين الدولتين.

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ويتوقع ان تستمر يومين، وهي تجري في إطار اتفاقات الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب والرئيس الصيني، شي جين بينغ، التي تم التوصل إليها في قمة مجموعة العشرين في ديسمبر في بوينس آيرس. وبعد ذلك جمد ترامب فرض رسوم جديدة على السلع الصينية حتى مارس لإعطاء الأطراف فرصة لإبرام اتفاق.

وفي ديسمبر 2018، تراجع سعر النفط بسبب مخاوف المشاركين في السوق بشأن احتياطيات الوقود المرتفعة للغاية في الولايات المتحدة.

المصدر: لينتا رو