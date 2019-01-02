هبوط أسعار النفط وسط إنتاج روسي وأمريكي قياسي

سجل سعر النفط اليوم الأربعاء هبوطا، على خلفية رفع مستوى الإنتاج في أكبر الدول المصدرة لـ"الذهب الأسود" داخل منظمة "أوبك" وخارجها.

وبحلول الساعة الـ15:00 بتوقيت غرينيتش، سجلت عقود خام برنت انخفاضا بنسبة 1.43 بالمائة، ليبلغ سعر البرميل 53.03 دولار، فيما انخفض سعر عقود الخام الأمريكي "غرب تكساس الوسيط" (WTI) بمقدار 1.96% حتى 44.52 دولار للبرميل.

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وسبق أن انخفض سعر برنت بمقدار نحو 20% عام 2018 بعد ارتفاع لعامين، فيما شهد سعر WTI انخفاضا بحوالي 24% خلال العام الماضي.

في غضون ذلك، أظهرت الأرقام التي نشرتها اليوم وكالة "رويترز" أن الإنتاج الروسي في عام 2018 حطم الأرقام القياسية المسجلة منذ تفكك الاتحاد السوفيتي، ببلوغه 11.16 مليون برميل يوميا.

وفي نهاية العام الماضي، أظهرت البيانات الرسمية أن الإنتاج الأمريكي سجل أرقاما قياسية في أكتوبر الماضي إذ بلغ 11.537 مليون برميل يوميا.

وسجلت أسعار النفط في عام 2018 أول هبوط سنوي منذ عام 2015، وسط مخاوف مستمرة من تخمة في المعروض.

ويرى السمسار في مجموعة PVM ستيفن برينوك، في حديث إلى "رويترز"، أن المؤشرات الراهنة لا تحمل على للتفاؤل، في ظل الزيادة المتوقعة لاحتياطيات النفط عالميا نتيجة لتكثيف دعم الدول خارج "أوبك".

وتظهر هذه المؤشرات بوضوح المشكلة التي يواجهها أعضاء "أوبك" وحلفاؤهم، بمن فيهم روسيا، والذين يعودون في عام 2019 إلى الحد من مستوى الإنتاج بغية دعم السوق.

لكن وزير الطاقة الإماراتي سهيل المزروعي أبدى أمس تفاؤله إزاء إمكانية تحقيق التوازن في سوق النفط خلال الربع الأول من العام الجديد.

من جانبه، رحب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، على حسابه في تويتر أمس، بانخفاض أسعار النفط، مقارنا ذلك بخفض الضرائب.

المصدر: RT + رويترز