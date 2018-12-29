بورصة موسكو تودع 2018 بوشاح أخضر

صعد مؤشرا بورصة موسكو خلال تداولات آخر يوم في السنة، وجاء الارتفاع مدعوما من تعافي الأسواق العالمية من خسائر سجلتها مؤخرا.

وبحلول الساعة 14:10 بتوقيت موسكو، ارتفع مؤشر"MICEX" للأسهم المقومة بالروبل، بنسبة 0.16% إلى 2362.24 نقطة، كما صعد مؤشر"RTS" للأسهم المقومة بالدولار بنسبة 0.26% إلى 1068.92 نقطة.

وكانت المؤشرات الأوروبية والأمريكية قد تعافت الجمعة في ختام أسبوع مضطرب، حيث لامس مؤشر القياسي الأوروبي مستوى منخفضا عند 327.34 نقطة، وهو الأدنى منذ الـ9 من نوفمبر 2016.

في حين كان المؤشر الأمريكي "ستاندرد آند بورز 500" قد تراجع الاثنين مسجلا أسوأ أداء لشهر ديسمبر على الإطلاق.

وعلى صعيد التداولات شهدت الأسهم المقومة بالروبل اقبالا، فعلى سبيل المثال ارتفع سهم شركة التعدين "ميتشيل" بنسبة 1.1% وسهم شركة الطاقة "لوك أويل" بنسبة 0.7%، وسهم شركة "غازبروم" بنسبة 0.5%.

المصدر: وكالات