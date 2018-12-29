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موسكو تحظر استيراد منتجات أوكرانية ردا على عقوبات كييف

مال وأعمال

موسكو تحظر استيراد منتجات أوكرانية ردا على عقوبات كييف
Sputnik
موسكو تحظر استيراد منتجات أوكرانية ردا على عقوبات كييف
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وقع رئيس الوزراء الروسي دميتري مدفيديف على مرسوم يحظر استيراد مجموعة من المنتجات الأوكرانية بقيمة نصف مليار دولار، وذلك ردا على سياسة العقوبات التي تنتهجها كييف ضد موسكو.

ويستهدف المرسوم بالدرجة الأولى منتجات صناعية، وسلعا زراعية وغذائية وبعض المنتجات الأساسية، وفقا لما نشرته وكالة "نوفوستي" اليوم السبت.

وبدأت أوكرانيا بفرض العقوبات على روسيا في 2015، ثم مددتها ووسعتها عدة مرات، آخرها في 26 ديسمبر، حيث فرضت عقوبات طالت شركات روسية ورجال أعمال وسياسيين ونوابا ومسؤولين حكوميين.

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 وردا على سياسة كييف العدائية، فرضت موسكو في 1 نوفمبر قيودا على 68 هيئة اعتبارية و322 شخصية أوكرانية، من بينها وزير الداخلية أرسين آفاكوف، ورئيس مجلس إدارة أمن الدولة فاسيلي جريتساك، ووزير الدفاع ستيبان بولتوراك.

وفي وقت سابق من ديسمبر وسعت موسكو قيودها ضد أوكرانيا لتشمل شركات طاقة وأخرى مملوكة للحكومة الأوكرانية، إضافة لسياسيين، بما في ذلك نواب في مجلس النواب الأوكراني "الرادا".

ورغم توتر العلاقات بين روسيا وأوكرانيا، إلا أن موسكو أكدت مرارا استعدادها لرفع الحظر عن كييف في حال قيام الأخيرة بإلغاء العقوبات التي تفرضها ضد روسيا.

المصدر: "نوفوستي"

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