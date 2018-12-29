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بغداد وعمان تبحثان إقامة منطقة صناعية على الحدود بين البلدين

مال وأعمال

بغداد وعمان تبحثان إقامة منطقة صناعية على الحدود بين البلدين
RT
العراق.. عبد المهدي والرزاز يبحثان تطور العلاقات بين بغداد وعمان
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استقبل رئيس الحكومة العراقية عادل عبد المهدي، السبت، نظيره الأردني، عمر الرزاز، لبحث تطور العلاقات بين بغداد وعمان وإقامة منطقة صناعية على الحدود بين البلدين.

وأفاد مراسلنا في العراق بأن عبد المهدي استقبل الرزاز في القصر الحكومي، وبحثا أثناء اللقاء العلاقات بين البلدين وآلية تطويرها، كما بحثا مشروع إقامة المنطقة الصناعية على الحدود بين البلدين.

RT
العراق.. عبد المهدي والرزاز يبحثان تطور العلاقات بين بغداد وعمان

يذكر أن الرزاز وصل مساء أمس إلى العاصمة العراقية بغداد في زيارة رسمية لبحث التعاون الاقتصادي والأمني، وملف المنطقة الصناعية على الحدود مع العراق، التي ستعطي دفعة قوية للتعاون الاقتصادي بين البلدين.

المصدر: RT

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