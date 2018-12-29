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النقد الدولي: تراجع حصة الدولار في الاحتياطيات العالمية

مال وأعمال

النقد الدولي: تراجع حصة الدولار في الاحتياطيات العالمية
Gettyimages.ru
النقد الدولي: تراجع حصة الدولار في الاحتياطيات العالمية
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أظهرت بيانات من صندوق النقد الدولي أن حصة الدولار الأمريكي في الاحتياطيات العالمية للعملات هبطت في الربع الثالث من 2018 إلى أدنى مستوى في نحو 5 سنوات، بينما زادت حصة اليورو.

وذكر الصندوق أن حصة العملة الأمريكية في الاحتياطيات العالمية من النقد الأجنبي في الربع الثالث من العام الجاري بلغت 61.94% من مجمل الاحتياطيات، مقابل 62.4% في الربع الثاني.

ووفقا لبيانات الصندوق فإن حصة الدولار الأمريكي في الاحتياطيات هبطت إلى أدنى مستوى منذ أن سجلت 61.27% في الربع الرابع من 2013.

كذلك أظهرت البيانات أن حصة اليورو في الاحتياطيات العالمية للعملات ارتفعت في الربع الثالث من 2018 إلى 20.48%، وهي أكبر حصة منذ الربع الرابع من 2014.

المصدر: وكالات

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