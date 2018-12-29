النقد الدولي: تراجع حصة الدولار في الاحتياطيات العالمية
أظهرت بيانات من صندوق النقد الدولي أن حصة الدولار الأمريكي في الاحتياطيات العالمية للعملات هبطت في الربع الثالث من 2018 إلى أدنى مستوى في نحو 5 سنوات، بينما زادت حصة اليورو.
وذكر الصندوق أن حصة العملة الأمريكية في الاحتياطيات العالمية من النقد الأجنبي في الربع الثالث من العام الجاري بلغت 61.94% من مجمل الاحتياطيات، مقابل 62.4% في الربع الثاني.
ووفقا لبيانات الصندوق فإن حصة الدولار الأمريكي في الاحتياطيات هبطت إلى أدنى مستوى منذ أن سجلت 61.27% في الربع الرابع من 2013.
كذلك أظهرت البيانات أن حصة اليورو في الاحتياطيات العالمية للعملات ارتفعت في الربع الثالث من 2018 إلى 20.48%، وهي أكبر حصة منذ الربع الرابع من 2014.
المصدر: وكالات