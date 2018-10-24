إسرائيل والصين توقعان 8 اتفاقيات للتعاون

وقعت إسرائيل والصين عددا من الاتفاقيات للتعاون بين البلدين، وخاصة في مجالي العلوم والتكنولوجيا.

وجاء في بيان لمكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في أعقاب الاجتماع الرابع للجنة الصينية – الإسرائيلية المشتركة للتعاون والابتكارات، والذي ترأسه نتنياهو ونائب الرئيس الصيني وانغ تشي شان، اليوم الأربعاء، أنه "تم توقيع 8 اتفاقيات ثنائية في مجالات العلوم والتكنولوجيا والصحة والزراعة... وبرنامج العمل للجنة الابتكارات للفترة 2018 – 2021".

وقال نتنياهو خلال اجتماع اللجنة إن "هناك شراكة طبيعية بيننا. ونحن نريد توسيعها بشكل يفيد شعبينا".

يذكر، أن الصين وإسرائيل أطلقت في عام 2016 مباحثات حول اتفاقية التجارة الحرة بين البلدين. وكانت الاتفاقات التي توصل إليها الجانبان العام الماضي قد ساهمت في تسهيل شروط توريد البضائع الإسرائيلية إلى الصين وسمحت للشركات الصينية بدخول قطاع البناء في إسرائيل.

وفي السنوات الأخيرة زادت الصين من حجم استثمارها في إسرائيل ليصل إلى 25 مليار دولار، حسب وسائل الإعلام الإسرائيلية.

المصدر: وكالات