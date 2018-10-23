عملاق النفط السعودي يبرم صفقات بـ34 مليار دولار على هامش مؤتمر الاستثمار

وقعت "أرامكو" السعودية خلال مشاركتها في فعاليات ملتقى مبادرة مستقبل الاستثمار، اليوم الثلاثاء، 15 مذكرة تفاهم في عدة مجالات تعاونية واستراتيجية بقيمة تبلغ نحو 34 مليار دولار.

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ووفقا لما نقلته وكالة "واس" فإن الاتفاقيات تشمل 15 شركة ومؤسسة من 8 دول تنتمي لثلاث قارات، ما يعكس طموح الشركة ونمو محفظة أعمالها بما يعزز مكانتها كشركة رائدة في مجال الطاقة والكيميائيات على مستوى العالم.

وفيما يلي مذكرات التفاهم والتعاون التي وقعتها "أرامكو" السعودية:

مذكرة تفاهم وتطوير مشتركة مع شركة "توتال" الفرنسية لبدء التصاميم الهندسية من المرحلة الثانية لمصفاة ساتورب، مذكرة تفاهم لإمكانية إنشاء شبكة محطات الوقود للتجزئة مع شركة توتال الفرنسية، مذكرة تفاهم مشتركة مع شركة "هيونداي" للصناعات الثقيلة لإمكانية استثمار الشركة في مشروع مجمع الملك سلمان العالمي للصناعات والخدمات البحرية برأس الخير، مذكرة تفاهم مع شركة "بيكر هيوز جنرال إلكتريك" الأمريكية، مذكرة تفاهم مع شركة "شلمبرجير"، مذكرة تفاهم مع شركة "هاليبرتون" الأمريكية، مذكرة تفاهم مع مركز إمدادات حقول النفط، مذكرة تفاهم مع شركة "فليكس ستيل" للاستثمار في منشأة الأنابيب البلاستيكية الحرارية المقواة، مذكرة تفاهم مع شركة "الإنشاءات البترولية الوطنية" الإماراتية للاستثمار في مجال هندسة وإنشاءات وتركيب المناطق المغمورة، مذكرة تفاهم لتوطين هندسة الحديد مع شركة "سي آي إتش تشانجون" المتخصصة في الحديد، مذكرة تفاهم مع شركة قوم برو للاستثمار في منشأة كيميائيات الحفر، مذكرة تفاهم مع كل من شركة "أكوا باور" السعودية وشركة "أيربرودكت" الأمريكية بخصوص مشروع التغويز والطاقة الكهربائية في جازان، مذكرة تفاهم مع شركة "سوميتومو" اليابانية بخصوص احتمالية الاستثمار لتطوير مصفاة بترورابغ، مذكرة تفاهم مع شركة "نورينكو" الصينية بخصوص احتمالية الاستثمارات المشتركة، مذكرة تفاهم لاستثمار مشترك مع شركة "إن أو في" الأمريكية لتصنيع وإصلاح منصات الحفر البري ومعداتها في المملكة.

المصدر: "واس"