"سيمنس" تنضم إلى منسحبي مؤتمر "دافوس الصحراء" السعودي

أعلن الرئيس التفيذي لشركة "سيمنس" الاثنين، انسحابه من مؤتمر "مبادرة مستقبل الاستثمار"، الذي ينطلق في الرياض الأسبوع المقبل، وذلك على خلفية قضية الصحفي السعودي جمال خاشقجي.

وجاء ذلك بحسب ما نقلته وكالة الأناضول عن بيان صدر عن الشركة الألمانية اليوم الاثنين، لتنضم"سيمنس" إلى مجموعة شركات عالمية قاطعت هذا المؤتمر، الذي يلقب بـ "دافوس الصحراء".

وقبل ذلك أعلن كانيتسوغو مايك، الرئيس التنفيذي لمجموعة "ميتسوبيشي يو إف جي"، أكبر مجموعة مالية في اليابان، انسحابه من المؤتمر، الذي سينطلق الثلاثاء المقبل.

من جهته أعلن منتدى "دافوس" العالمي رفضه استخدام اسمه في مؤتمر لاعلاقة له بفعالياته، وفقا لما نقلته وكالة "الأناضول".

وكانت الرياض قد أقرت، فجر السبت، بمقتل خاشقجي داخل مقر قنصليتها في اسطنبول، إثر شجار مع مسؤولين سعوديين وتوقيف 18 شخصا كلهم سعوديون، دون أن توضح مكان جثمان الصحفي الذي اختفى عقب دخوله قنصلية بلاده في 2 أكتوبر لإنهاء أوراق خاصة به.

المصدر: "الأناضول"