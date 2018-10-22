مدير شركة "توتال" يشارك في المؤتمر الاستثماري في السعودية

أعلن المدير العام لشركة "توتال" الفرنسية باتريك بويانيه أنه سيشارك في مؤتمر مبادرة مستقبل الاستثمار بالسعودية على خلفية مقاطعة عدد من الشركات للمؤتمر بسبب قضية الصحفي جمال خاشقجي.

وقال بويانيه في بيان له، اليوم الاثنين: "تلقيت دعوة لحضور هذا المنتدى الاقتصادي من وزير الطاقة السعودي خالد الفالح لمناقشة موضوع الطاقة"، مضيفا أنه أكد للوزير حضوره ويعتزم الالتزام بوعده.

وأضاف أن "شركة "توتال" لم تقف أبدا إلى جانب العقوبات والعزل... وتعتقد "توتال" بأنه من الأفضل الدخول في حوار صريح وإيجابي، نسلط الضوء فيه على قيمنا للدول الشريكة".

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وأكد بويانيه أنه يتفهم المشاعر التي أثارها مقتل جمال خاشقجي، مشيرا إلى أن ملابسات ما حدث تحتاج للتوضيح.

وكان وزير المالية الفرنسي برونو لومير قد أعلن الأسبوع الماضي أنه لن يشارك في المؤتمر الاستثماري على خلفية قضية خاشقجي.

وفي هذا السياق، أعلن عدد من كبار المسؤولين وممثلي أوساط الأعمال وبعض الشركات الكبرى عن عدم مشاركتهم في المؤتمر. لا سيما وزير الخزانة الأمريكي ستيف منوشن وشركة "إيرباص" الفرنسية" و"سيمنس" الألمانية و"ميتسوبيشي" اليابانية و"فورد" الأمريكية وغيرها.

المصدر: فاينانشال تايمز