"إيرباص" تلغي مشاركتها في مؤتمر "مبادرة مستقبل الاستثمار" بالسعودية

قالت شركة "إيرباص"، الجمعة، إن رئيس وحدة الدفاع بالشركة ديرك هوك لن يحضر مؤتمر "مبادرة مستقبل الاستثمار" في السعودية، ليصبح أحدث شخصية تنضم لقائمة مسؤولين تنفيذيين ألغوا مشاركتهم.

وقالت الشركة إنها تتابع الموقف السعودي وما يدور من مناقشات على الساحة الدولية بعناية بشأن مصير الصحفي جمال خاشقجي.

إقرأ المزيد

وصرح متحدث باسم الشركة "بأن توجيهات صدرت بالإحجام عن الدخول في ارتباطات رفيعة المستوى في هذا الوقت.. لكننا نحافظ على الارتباط والحوار ببلد به نحو ألف من موظفينا".

وتجتذب القمة الاستثمارية التي تحمل أيضا اسم "دافوس الصحراء"، والتي تعقد في الرياض، مسؤولين تنفيذيين من بعض أكبر الشركات والمؤسسات الإعلامية في العالم.

وألغى كثيرون ممن كان من المتوقع حضورهم، ومن بينهم وزير الخزانة الأمريكي ستيفن منوتشين، مشاركتهم، لكن السعوديين يقولون إنهم يعتزمون المضي قدما في عقد المؤتمر المزمع في الفترة من 23 إلى 25 أكتوبر.

واختفى خاشقجي، وهو مقيم في الولايات المتحدة ويكتب مقالات لصحيفة "واشنطن بوست" ينتقد فيها سياسات الرياض، في الثاني من أكتوبر بعدما دخل قنصلية بلاده في اسطنبول.

وتعتقد تركيا أن خاشقجي قتل وجرى التخلص من جثته، وهو ما تنفيه السعودية.

المصدر: رويترز