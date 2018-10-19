رجال أعمال روس يشاركون في مؤتمر"دافوس الصحراء" بالسعودية

أكد صندوق الاستثمارات المباشرة الروسي، مشاركة أكثر من 30 شخصا من رجال الأعمال ورؤساء الشركات والشخصيات العامة الروسية، في منتدى مبادرة مستقبل الاستثمار "دافوس الصحراء" في الرياض.

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وجاء في بيان لصندوق الاستثمارات المباشرة الروسي "شكل صندوق الاستثمارات المباشرة الروسي وفدا تمثيليا ، للمشاركة في المنتدى، ضم أكثر من 30 شخصا من رواد الأعمال وقادة الشركات الروسية الكبرى، بالإضافة إلى شخصيات عامة​​، برئاسة كيريل دميترييف، الرئيس التنفيذي للصندوق، وبالإضافة إلى ذلك، وبمبادرة من صندوق الاستثمارات المباشرة الروسي، سيقوم الشركاء الدوليون للمؤسسة من أوروبا وآسيا بالمشاركة بالمنتدى".

ونقل البيان عن دميترييف قوله، إن "العلاقات بين الاتحاد الروسي والمملكة السعودية تتطور بسرعة، فالمملكة تنفذ عملية إصلاح مهمة، ليس فقط لمنطقة الشرق الأوسط، بل للعالم بأسره، ونحن سعداء لتبادل الخبرات وتحديد المشاريع المشتركة الجديدة ومناقشة المجالات الواعدة لتنمية التعاون الشامل بين مجموعة واسعة من الشركاء في روسيا والمملكة العربية السعودية وبلدان أخرى".

وتجدر الإشارة في هذا السياق، إلى أن مشاركة الوفد الروسي في منتدى مبادرة مستقبل الاستثمار "دافوس الصحراء" في السعودية، تأتي بعد مقاطعة رجال الأعمال والمؤسسات والشخصيات الرسمية و البارزة في الدول الغربية، على خلفية حادثة اختفاء الصحفي السعودي جمال خاشقجي، بعد دخوله قنصلية بلاده في اسطنبول.

هذا وكشف صندوق الاستثمارات العامة السعودي عن المؤتمر المعروف بـ"دافوس الصحراء" والذي تستضيفه المملكة من 23 إلى 25 أكتوبر الجاري، في الرياض، حيث سيشارك العديد من رجال الأعمال والشخصيات البارزة من مختلف دول العالم.

المصدر: سبوتنيك