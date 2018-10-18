انطلاق أولى الشاحنات من سوريا إلى السعودية عبر نصيب

أفادت مراسلتنا في الأردن، بأن 4 شاحنات محملة ببضائع سورية وصلت المركز الحدودي "نصيب - جابر" متجهة إلى الأردن ومنها إلى دول الخليج، إيذانا بانطلاق عجلة الاستيراد والتصدير.

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وأضافت مراسلتنا أن وفدا سوريا وصل إلى نقطة العبور برئاسة رئيس اتحاد شركات شحن البضائع الدولي السوري صالح كيشور وبعض التجار برفقة قافلة الشاحنات.

وذكرت وسائل إعلام أن رئيس الاتحاد من المفترض أن يوقع اتفاقيات مع الجانب الأردني لضمان حقوق أصحاب الشاحنات دون تدخل وسطاء، وبدء دخول الشاحنات برا.

وعن الشاحنات المحملة بالبضائع السورية، نقل موقع "رؤيا الإخباري" عن نقيب "أصحاب الشاحنات الأردنية" محمد خير الداوود أن الوفد السوري سيدخل معه 4 شاحنات اثنتين منها ستتجهان إلى السعودية، والأخريين للأردن دون أن يكشف عن محتوى البضائع المحملة.

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وأضاف الداوود أنه خلال اليومين القادمين سيتم انطلاق أولى الشاحنات الأردنية من معبر حدود جابر إلى نصيب، وذلك بدءا لحركة التبادل التجاري وتنشيطها خاصة بين الأردن وسوريا، ولبنان وأوروبا وتركيا.

يذكر أن المعبر الحدودي "نصيب - جابر" بين سوريا والأردن افتتح الاثنين الماضي، بعد إغلاقه لسنوات بسبب الحرب الدائرة في سوريا.

المصدر: RT + وكالات