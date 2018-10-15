بعد فتح معبر "جابر - نصيب" مراسلتا RT تلتقيان على الحدود

فتحت السلطات الأردنية والسورية اليوم الاثنين معبر "جابر - نصيب" الحدودي بين البلدين، والذي يعد شريانا حيويا لحركة التجارة بين عمان ودمشق وعبرهما إلى بلدان المنطقة.

وبعد فتح المعبر ومرور العديد من المركبات، التقت مراسلتا RT قادسية الضمور قادمة من الأردن، ووفاء شبروني من سوريا على المعبر الحدودي بين البلدين.

RT

ويعد معبر "جابر- نصيب" بين سوريا والأردن، المعبر الرئيس بين 19 معبرا بريا سوريا، ويصفه البعضبالمعبر الأهم في الشرق الأوسط.

وأغلق المعبر عام 2015، عندما سيطر عليه المسلحون، الأمر الذي أدى إلى قطع طريق عبور رئيسي لمئات الشاحنات يوميا، كانت تنقل البضائع بين تركيا والخليج وبين لبنان والخليج عبر سوريا والأردن ومنهما.

المصدر: RT