توقيع اتفافية للتجارة الحرة بين مصر والاتحاد الأوراسي العام المقبل

توقع وزير التنمية الاقتصادية الروسي مكسيم أرشكين أن تثمر المفاوضات مع مصر بشأن تحرير التجارة مع الاتحاد الاقتصادي الأوراسي، الذي يضم روسيا، بتوقيع اتفاقية بهذا الشأن خلال عام 2019.

وقال الوزير الروسي إن "المباحثات مع الجانب المصري بشأن التجارة الحرة من المفترض أن تبدأ قبل نهاية العام الجاري، ونسعى لبلوغ نتيجة إيجابية في هذا الإطار خلال العام القادم".

إقرأ المزيد

ردا على سؤال فيما إذا كانت اتفاقية التجارة الحرة مع مصر ستدخل حيز التنفيذ في 2020، علق أرشكين قائلا: "دعونا لا نستبق الأحداث، نسعى لتوقيع الاتفاقية العام المقبل".

وعن آفاق التعاون مع القاهرة، وصف الوزير الروسي مصر بالبوابة لدخول الأسواق الأفريقية، معتبرا أن مصر سوق واعدة، متوقعا أن يتطور الاقتصاد المصري بشكل ديناميكي في الأعوام القادمة.

وأضاف أن روسيا مهتمة بتوقيع اتفاقية للتجارة الحرة مع مصر نظرا لوجود مشروع لبناء منطقة صناعية روسية في منطقة السويس، حيث تطمح الشركات الروسية الاستفادة من اتفاقية التجارة الحرة من خلال تطبيق رسوم جمركية مخفضة عند دخول مستلزمات هذه المنطقة بما في ذلك الآلات إلى مصر.

إقرأ المزيد

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قال خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره المصري عبد الفتاح السيسي عقد أمس الأربعاء في مدينة سوتشي إنه في إطار مشروع المنطقة الصناعية سيتم ضخ استثمارات بقيمة 7 مليارات دولار، مشيرا إلى أن هذه المنطقة ستوفر قرابة 35 ألف فرصة عمل جديدة.

وتسعى مصر إلى إبرام اتفاقية للتجارة الحرة مع الاتحاد الاقتصادي الأوراسي، الذي يضم روسيا وبيلاروس وأرمينيا وكازاخستان وقرغيزستان، وستضمن الاتفاقية نفاذ البضائع المصرية لهذه الأسواق برسوم جمركية تفضيلية.

المصدر: "نوفوستي"