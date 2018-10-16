السيسي يؤكد اهتمام بلاده بتحرير التجارة مع الاتحاد الاقتصادي الأوراسي

جدد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي اهتمام بلاده بتنمية العلاقات في مختلف المجالات مع الاتحاد الاقتصادي الأوراسي، الذي يضم روسيا وبيلاروس وأرمينيا وكازاخستان وقرغيزستان.

وجاء تأكيد السيسي خلال اجتماع عقده أمس الاثنين مع رئيس المفوضية الاقتصادية للاتحاد تيغران سركسيان على هامش زيارته إلى روسيا.

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وقال المتحدث باسم الرئاسة المصرية بسام راضي، إن الرئيس السيسي أشار في بداية اللقاء إلى أهمية العلاقات التي تربط مصر ودول الاتحاد الأوراسي على المستوى السياسي والتاريخي والثقافي والاقتصادي، معربا عن تطلع مصر لتنمية وتطوير هذه العلاقات في مختلف المجالات، في ظل التوجه الاستراتيجي المصري لتعزيز العلاقات مع دول الاتحاد بما يحقق المصلحة المشتركة للجانبين.

كما أشاد السيسي بمستوى التعاون بين مصر والاتحاد في ضوء قرب انعقاد الجولة الأولى للمفاوضات بين الجانبين للتوصل إلى اتفاق التجارة الحرة، بما يسهم في زيادة ومضاعفة معدلات التبادل التجاري وتنمية الاستثمارات المشتركة.

وأضاف المتحدث أن سركيسيان أعرب عن تقدير الاتحاد لمصر وعلاقات التعاون البناء معها، مشيرا إلى حرص الاتحاد الأوراسي على تعزيز هذه العلاقات والانطلاق بها إلى آفاق أرحب.

كما أكد حرص الاتحاد على بدء المفاوضات مع مصر للتوصل لاتفاق التجارة الحرة، خاصة في ضوء التقدم في برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري، وما تتمتع به مصر حاليا من استقرار.

وأوضح سركيسيان أن الاتحاد يهدف إلى تعزيز الروابط التجارية بين الدول الأعضاء، وتعزيز حرية نقل السلع والخدمات ورؤوس الأموال والأيدي العاملة، فضلا عن تنسيق السياسات في مجالات التجارة والطاقة والصناعة والزراعة والنقل، وهو الأمر الذي ينعكس على القيمة المضافة للتعاون بين الاتحاد الأوراسي والدول الأخرى من خارجه.

يذكر أن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي وصل أمس الاثنين إلى روسيا في زيارة دولة، تشمل لقاءات مع الرئيس فلاديمير بوتين، ورئيس الوزراء دميتري مدفيديف، ورئيسة مجلس الاتحاد الروسي فالنتينا ماتفيينكو.

المصدر: RT