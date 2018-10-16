السيسي يسعى لتوسيع رحلات الطيران من روسيا إلى بلاده

أعرب الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي عن تطلع بلاده إلى توسيع الرحلات الجوية مع روسيا لتشمل مدنا مصرية أخرى غير القاهرة، في خطوة من شأنها أن تسهم في زيادة تدفق السياح الروس على مصر.

وجاء تصريح الرئيس المصري خلال كلمة ألقاها في مجلس الاتحاد الروسي في موسكو، وذلك في إطار زيارة دولة يقوم بها إلى روسيا، حيث من المقرر أن يلتقي الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ورئيس الوزراء الروسي دميتري مدفيديف.

وأضاف في الكلمة التي استعرض فيها آفاق العلاقات بين البلدين، أن مصر تعول على روسيا في تنفيذ مشروع الضبعة النووي، والذي يتضمن بناء أول محطة كهرذرية لإنتاج الطاقة الكهربائية في مصر بتقنية روسية.

كذلك أشار الرئيس المصري إلى أن مشروع بناء منطقة صناعية روسية في منطقة السويس يعتبر علامة فارقة في العلاقات الثنائية، والتي شهدت زخما خلال العاميين الماضيين.

وعلى صعيد متصل أشاد مبعوث الرئيس الروسي للشرق الأوسط ميخائيل بوغدانوف، في تصريح خاص لـRT بالمنتجعات المصرية، وقال: "موضوع السياحة مهم للمواطنين الروس، الذين يحبون قضاء بعض الوقت في مصر، خاصة في فصل الشتاء خلال عطلة رأس السنة الجديدة مع الأطفال على الشواطئ الدافئة للبحر الأحمر".

وأضاف: "هذا المكان فريد من نوعه، ولا يوجد بديل لمصر في فصل الشتاء، إذا أخذنا بعين الاعتبار مجموعة من العوامل مثل المسافة والسعر وجودة الخدمة".

يشار إلى أن حركة الطيران كانت قد استؤنفت بين العاصمتين موسكو والقاهرة في أبريل الماضي، على أن يتم توسيعها في ما بعد لتشمل المنتجعات المصرية، وذلك بعد توقف دام أكثر من عامين إثر تحطم طائرة ركاب روسية فوق سيناء جراء عمل إرهابي أدى إلى مقتل 224 شخصا كانوا على متنها.

المصدر: RT