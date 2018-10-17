بوتين والسيسي يوقعان اتفاقية الشراكة الشاملة والتعاون الاستراتيجي بين البلدين

وقع الرئيسان الروسي فلاديمير بوتين والمصري عبد الفتاح السيسي، اليوم الأربعاء، على اتفاقية الشراكة الشاملة والتعاون الاستراتيجي بين روسيا ومصر.

وجاء التوقيع عقب اجتماع قمة عقد في مدينة سوتشي الروسية المطلة على البحر الأسود، بحث خلاله الزعيمان العلاقات الثنائية وعددا من القضايا الإقليمية، وذلك في إطار زيارة السيسي إلى روسيا.

وخلال إعلان مشترك للرئيسين جرى بعد مراسم توقيع الاتفاقية، أشاد بوتين بالاتفاقات والتفاهمات التي تم التوصل إليها خلال القمة، مشيرا إلى أن محادثاته مع الرئيس المصري جرت في أجواء عملية بناءة.

وقال الرئيس بوتين إن الجانبين بحثنا مسألة استئناف رحلات الطيران بين البلدين، لافتا إلى قرب استئناف الرحلات إلى شرم الشيخ والغردقة.

يتبع..