السيسي يعزي الشعب الروسي وبوتين في ضحايا تفجير القرم

قدم الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي التعازي، للرئيس الروسي فلاديمير بوتين في ضحايا تفجير القرم الإرهابي الذي وقع اليوم.

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وقال الرئيس المصري في المؤتمر الصحفي المشترك مع الرئيس الروسي:" باسمي واسم الشعب المصري أقدم خالص التعازي للرئيس الروسي والشعب الروسي في التفجير الذي وقع اليوم، وأتمنى الشفاء العاجل للمصابين."

وصنف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، التفجير الذي طال اليوم كلية بوليتيكنك في مدينة كيرتش غربي شبه جزيرة القرم الروسية بأنه "جريمة"، داعيا لدراسة دوافعها وملابساتها.

وكان رئيس جمهورية القرم الروسي سيرغي أكسيونوف، قد كشف عن هوية منفذ التفجير الذي أسقط عشرات الضحايا في كلية البوليتيكنك في مدينة كيرتش غربي شبه الجزيرة اليوم الأربعاء.

وحسب الجهات الأمنية، فإن تفجير عبوة ناسفة يدوية الصنع هز مبنى كلية "البوليتيكنك" بعد ظهر اليوم الأربعاء، وصنفت السلطات الحادث عملا إرهابيا وفتحت تحقيقا لمعرفة ملابساته.

المصدر: RT