بوتين يصف تفجير القرم بالجريمة ويدعو لدراسة دوافعها

وصف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، التفجير الذي استهدف اليوم كلية بوليتيكنك في مدينة كيرتش غربي شبه جزيرة القرم الروسية بأنه "جريمة"، مشيرا إلى استمرار التحقيق في دوافعه وملابساته.

وقال بوتين في مؤتمر صحفي مع الرئيس المصري، "قبل قليل حصلت جريمة مأساوية في كيرتش، ودوافع هذه المأساة تدرس بعناية".

وأعرب الرئيس بوتين عن تعازيه لذوي القتلى وقال، "نعزي أهالي ضحايا كيرتش ونتمنى للمصابين الشفاء العاجل".

وذكرت الجهات الأمنية الروسية، أن تفجيرا بعبوة ناسفة يدوية الصنع هز مبنى كلية "البوليتيكنك" بعد ظهر اليوم الأربعاء في مدينة كيرتش.

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وقال رئيس جمهورية القرم الروسية سيرغي أكسيونوف إن منفذ التفجير، هو المجرم فلاديسلاف روسلياكوف، البالغ 18 من العمر والطالب في الصف الرابع في نفس الكلية، مؤكدا أنه انتحر عقب تنفيذه الهجوم وعثر على جثته في المكتبة الواقعة في الطابق الثاني من المبنى.

وأشار أكسيونوف إلى أن عدد الضحايا قد ارتفع إلى 18 قتيلا، بينما تجاوز عدد المصابين 40 جريحا.

المصدر: وكالات روسية