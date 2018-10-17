بوتين يؤكد استئناف رحلات الشارتر بين روسيا ومصر قريبا

أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في مؤتمر صحفي عقده ونظيره المصري عبد الفتاح السيسي في سوتشي اليوم أن رحلات الشارتر بين مدن روسيا ومنتجعات شرم الشيخ والغردقة المصرية ستنطلق قريبا.

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وقال: "نعمل على إعادة إطلاق رحلات الشارتر بين روسيا والمنتجعات المصرية المشهورة لدى الروس في الغردقة وشرم الشيخ قريبا، ونحن واثقون من أن أصدقاءنا المصريين يعملون ما في وسعهم في هذا الاتجاه".

وكانت الرحلات السياحية بين مصر وروسيا قد توقفت صيف 2015 بقرار أمني روسي، بعد الحادث الإرهابي الذي أسفر عن تحطم طائرة ركاب روسية فوق سيناء، كان على متنها 224 شخصا قتلوا جميعا.

المصدر: RT