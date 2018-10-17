"غوغل" تفرض رسومها على مصنعي الهواتف الذكية

تزمع شركة "غوغل" الأمريكية تحصيل الرسوم من شركات صناعة الهواتف الذكية التي ترغب في تشغيل تطبيقاتها على الأجهزة المباعة في أوروبا.

وتقول "غوغل" إن هذه التعديلات تتوافق مع قرار الاتحاد الأوروبي في يوليو لمكافحة الاحتكار، والذي فرض غرامة قدرها 4.3 مليار يورو على "غوغل" لانتهاكها قوانين مكافحة الاحتكار.

إقرأ المزيد

ونقلت "بلومبرغ" عن مجموعة "ألفابيت" أنه اعتبارا من 29 أكتوبر الجاري سيتم تحصيل الرسوم على الطرازات الجديدة من الهواتف الذكية، التي تثبت خدمة المتجر الإلكتروني "غوغل بلاي" ومجموعة تطبيقات "غوغل" الشهيرة مثل "جي ميل" و"يوتيوب" و"خرائط غوغل" كرسوم ترخيص لهذه التطبيقات.

وسيكون بمقدور مصنعي الهواتف الذكية إضافة محرك بحث "غوغل" ومتصفح الإنترنت "كروم" مجانا أو تثبيت أي تطبيقات بديلة.

ومنحت السلطات الأوروبية "غوغل" نهاية الأسبوع المقبل موعدا نهائيا للتوقف عن إجبار الشركات المصنعة على تثبيت محرك بحث "غوغل" ومتصفح الإنترنت "كروم" إذا أرادت استخدام نظام أندرويد.

ويعد متجر "غوغل بلاي" أهم ميزة في نظام تشغيل أندرويد نظرا لملايين التطبيقات التي يمكن تحمليها على الهواتف الذكية، وأجبرت "غوغل" الشركات المصنعة على تثبيت محرك بحثها ومتصفحها للإنترنت، إذا أرادت استخدام نظام أندرويد وهي قيود وجدها الاتحاد الأوروبي غير قانونية.

المصدر: "بلومبرغ"