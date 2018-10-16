"غوغل" تقاطع مؤتمر الرياض الاستثماري

امتنعت ديانا جرين من الإدارة العامة لشركة "غوغل"، عن المشاركة في مؤتمر المستثمرين السعودي.

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ونقلت صحيفة "Hill" الأمريكية عن المتحدث باسم "غوغل": "يمكننا أن نؤكد أن ديانا جرين لن تحضر منتدى "مبادرة الاستثمار المستقبلي".

وسيعقد المنتدى الثاني "مبادرة الاستثمار المستقبلي" في عاصمة السعودية بين 23 و25 ​​أكتوبر برئاسة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان الذي يرأس المجلس الاقتصادي وصندوق الاستثمار العام في المملكة.

Google pulls out of business conference in Saudi Arabia after reports of journalist's murder https://t.co/UarzeJMakspic.twitter.com/AaJWrxZVin — The Hill (@thehill) 16 октября 2018 г.

وعلى خلفية اختفاء الصحفي السعودي جمال خاشقجي، أعلن رجال أعمال ووسائل الإعلام، وشركات استثمارية وغيرها عن رفض المشاركة في المؤتمر، رغم موافقتهم سابقا على ذلك.

ووفقا للأنباء، لن يشارك في المؤتمر جيمي ديمون مدير عام شركة "جي بي مورغان تشيس"، أحد أكبر البنوك الاستثمارية في العالم، كما سيقاطعه دارا هوسروشها مدير عام شركة أوبر.

وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن بلاده لم تحسم قرارها بعد بشأن الوفد الأمريكي إلى المؤتمر ولم يتخذ بعد القرار، حول مشاركة وزير المالية الأمريكي ستيفن منوشين.

ورفضت المشاركة في الفعالية كذلك CNN وCNBC وBloomberg، وFinancial Times.

المصدر: نوفوستي