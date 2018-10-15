شركتان أمريكيتان تلغيان المشاركة في مؤتمر الرياض

أعلنت شركتا "جيه بي مورغان" و"فورد موتور" الأمريكيتين، رفضهما حضور مؤتمر للاستثمار في السعودية هذا الشهر، في أحدث قرارات مقاطعة المؤتمر بعد اختفاء الصحفي السعودي جمال خاشقجي.

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وأكدت الشركتان قرارهما عدم الحضور في بيانين منفصلين أمس الأحد، من دون توضيح الأسباب ولم تعلقا على ما إذا كان اختفاء خاشقجي هو السبب.

وقد يؤدي الإلغاء إلى زيادة الضغط على شركات أمريكية أخرى مثل "غولدمان ساكس" و"ماستر كارد" و"بنك أوف أمريكا" لإعادة النظر في خططها لحضور المؤتمر.

وانسحبت من المؤتمر مؤسسات إعلامية كبرى مثل شبكة "سي إن إن" الإخبارية وصحيفتي "فايننشال تايمز" و"نيويورك تايمز" ووكالة "بلومبرغ" للأنباء.

وقالت شبكة "فوكس بيزنس"، وهي المؤسسة الإعلامية الغربية الوحيدة التي لم تقرر إلغاء مشاركتها في المؤتمر، لـ"رويترز" يوم الأحد إنها تراجع هذا القرار.

ويجتذب مؤتمر"بادرة مستقبل الاستثمار" في الرياض بعضا من نخبة رجال الأعمال بمن فيهم رؤساء كبرى شركات العالم والمنظمات الإعلامية. لكن سرعان ما تحول إلى وسيلة لهذه الشركات للتعبير عن قلقها إزاء اختفاء خاشقجي.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد هدد بأنه سيكون هناك "عقاب شديد "إذا تبين أن خاشقجي قتل في القنصلية السعودية رغم أنه قال إن واشنطن "ستعاقب نفسها" إذا أوقفت مبيعات الأسلحة للرياض.

المصدر: وكالات