 
مباشر
عاجل
"أ. ب." نقلا عن مسؤول تركي: الشرطة وجدت دليلا على مقتل خاشقجي داخل القنصلية السعودية باسطنبول

القرم توقع اتفاقيات تعاون مع محافظات سورية

مال وأعمال

القرم توقع اتفاقيات تعاون مع محافظات سورية
Sputnik
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/kxlj

أعلن الرئيس المناوب لمنتدى يالطا الاقتصادي الدولي، أندريه نازاروف، أن جمهورية القرم الروسية، تعتزم توقيع عدة اتفاقيات جديدة مع محافظات سورية.

واستقبل الرئيس السوري بشار الأسد، اليوم رئيس جمهورية القرم الروسية سيرغي أكسيونوف في دمشق. والتقى الوفد الروسي اليوم كذلك مع رئيس مجلس الشعب السوري، حمودة صباغ، ويخطط لعقد لقاء مع رئيس الوزراء السوري، عماد خميس.

وصرح نازاروف، في ختام لقاء وفد القرم مع الأسد، بأن برلمان القرم، سيوقع أيضا على اتفاقية تعاون مع مجلس الشعب السوري.

وقال: "قبل حلول موعد منتدى يالطا، سنقوم بصياغة عدة اتفاقيات حول التعاون بين القرم وعدة محافظات سورية على غرار الاتفاقية التي ستوقع مع اللاذقية".

إقرأ المزيد
الرئيس السوري بشار الأسد و رئيس جمهورية القرم سيرغي أكسيونوف الأسد يستقبل رئيس جمهورية القرم سيرغي أكسينوف

ووصل إلى سوريا، يوم الخميس وفد رفيع من شبه جزيرة القرم برئاسة أكسيونوف في زيارة تستمر يومين. وناقش الجانبان في اليوم الأول من الزيارة، المسائل المتعلقة بتعزيز وتطوير العلاقات الاقتصادية بين جمهورية القرم وسوريا.

المصدر: تاس



العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2018 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

محطات مهمة للتعاون بين مصر وروسيا -للشاشة