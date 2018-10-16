القرم توقع اتفاقيات تعاون مع محافظات سورية

أعلن الرئيس المناوب لمنتدى يالطا الاقتصادي الدولي، أندريه نازاروف، أن جمهورية القرم الروسية، تعتزم توقيع عدة اتفاقيات جديدة مع محافظات سورية.

واستقبل الرئيس السوري بشار الأسد، اليوم رئيس جمهورية القرم الروسية سيرغي أكسيونوف في دمشق. والتقى الوفد الروسي اليوم كذلك مع رئيس مجلس الشعب السوري، حمودة صباغ، ويخطط لعقد لقاء مع رئيس الوزراء السوري، عماد خميس.

وصرح نازاروف، في ختام لقاء وفد القرم مع الأسد، بأن برلمان القرم، سيوقع أيضا على اتفاقية تعاون مع مجلس الشعب السوري.

وقال: "قبل حلول موعد منتدى يالطا، سنقوم بصياغة عدة اتفاقيات حول التعاون بين القرم وعدة محافظات سورية على غرار الاتفاقية التي ستوقع مع اللاذقية".

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ووصل إلى سوريا، يوم الخميس وفد رفيع من شبه جزيرة القرم برئاسة أكسيونوف في زيارة تستمر يومين. وناقش الجانبان في اليوم الأول من الزيارة، المسائل المتعلقة بتعزيز وتطوير العلاقات الاقتصادية بين جمهورية القرم وسوريا.

المصدر: تاس





